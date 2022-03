MILANO, 10 MAR - Sospiro di sollievo in casa Inter per le condizioni di Marcelo Brozovic. Gli esami strumentali svolti nella mattinata di oggi dal centrocampista croato hanno infatti avuto esito negativo, come spiegato dal club nerazzurro in una nota. Brozovic dovrebbe così essere a disposizione per la gara di domenica contro il Torino.

