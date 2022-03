Calcio: Inter; Inzaghi, Fiorentina avversario di valore

MILANO, 18 MAR - "Sarei più preoccupato da allenatore vedendo che la squadra non crea gioco e occasioni. È normale che dobbiamo essere bravi a indirizzare le partite nel modo giusto, a fare in modo che gli episodi della partita siano dalla nostra parte per cercare di controllare meglio la gara". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro la Fiorentina. "Troviamo una squadra in salute che sta facendo un buon campionato, con un allenatore che ha ottime idee e dà un'impronta precisa alle sue squadre. Abbiamo lavorato in questi giorni per farci trovare pronti sapendo che avremo di fronte un avversario di assoluto valore".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA