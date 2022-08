Calcio:Inter; Inzaghi, Lazio forte serve partita di carattere

MILANO, 25 AGO - "Sicuramente affrontiamo una squadra forte che quest'anno ha migliorato l'organico e ha mantenuto tutti i più forti. Dovremo fare una gara di carattere. Troveremo una squadra preparata, uno stadio importante con tanta gente, dovremo fare una gara attenta". Sono le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con la Lazio all'Olimpico. Mozione degli affetti di Inzaghi per Immobile: "Mi lega un grande affetto a Ciro, ha fatto stagioni importanti con me e anche l'anno scorso con Sarri. E' una partita particolare per tutti, ma auguro a Immobile di segnare sempre ma che si riposi contro di noi".

