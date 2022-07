Calcio: Inter; Inzaghi ritrova ultimi nazionali

MILANO, 13 LUG - Gruppo al completo in casa Inter, con gli arrivi in ritiro degli ultimi calciatori che avevano disputato le gare di inizio giugno con le rispettive nazionali. Da Barella a Bastoni, passando per Brozovic, Calhanoglu, De Vrij, Dumfries, Sanchez e Dimarco, oggi infatti il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha riabbracciato ad Appiano Gentile gli ultimi big che mancavano, per iniziare la preparazione verso l'esordio in campionato previsto per il 13 agosto a Lecce contro i giallorossi.

