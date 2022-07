Calcio: Inter, lesione del crociato per Dalbert

MILANO, 14 LUG - Infortunio per l'esterno dell'Inter Henrique Dalbert. Il brasiliano, nella scorsa stagione in prestito al Cagliari, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti di questi giorni hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, come reso noto dal club nerazzurro in una nota. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

