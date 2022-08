Calcio: Inter svela maglia da trasferta con disegno mondo

MILANO, 11 AGO - L'Inter svela la maglia da trasferta 2022/23, che esalta il carattere internazionale che da sempre contraddistingue il club. Sulla divisa il bianco fa da base al nuovo design, arricchito da una stampa in colore light acqua che raffigura un planisfero. Lo stemma è posizionato in corrispondenza di Milano sulla mappa, con pantaloncini e calzettoni di colore bianco. La nuova divisa verrà inaugurata dai giocatori nerazzurri sabato 13 agosto in occasione di Lecce-Inter, prima partita del campionato di Serie A 2022/23, e sarà inoltre protagonista del tour di Inter Women in America, in programma dal 7 al 14 agosto. La maglia si inserisce nell'ampia iniziativa Move to Zero di Nike, che predilige l'utilizzo di materiali alternativi a basse emissioni di carbonio: le nuove divise sono realizzate per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclate.

