Calcio: Inzaghi, Inter a -15 dal Napoli? 'Non ci pensiamo'

ROMA, 13 FEB - 'Il Napoli ora è a +15 dall'Inter? Non ci pensiamo. Dobbiamo guardare a noi stessi cercando di fare più punti possibili". Così il tecnico del nerazzurri Simone Inzaghi dopo il pari 0-0 con la Samp a Genova. Chiarito quanto successo tra Lukaku e Barella? "Assolutamente sì, cose di campo che non voglio assolutamente vedere - tuona Inzaghi a Sky - Sono grandissimi amici, erano seduti di fianco, c'era nervosismo per il risultato. La situazione è rientrata, non voglio più rivedere cose simili però".

