Calcio: Italia-Argentina, omaggio a Chiellini per addio azzurro

ROMA, 01 GIU - Dopo aver salutato la Juventus Giorgio Chiellini saluta anche la Nazionale Italiana. E lo fa ancora da protagonista, nel tempio del calcio inglese a Wembley, prima del calcio d'inizio della Finalissima tra Italia e l'Argentina, match che lo vedrà per l'ultima volta in campo a guidare la difesa azzurra. A rendere omaggio a 'Re Giorgio' è la Figc con una cerimonia nel prepartita: il presidente federale Gabriele Gravina ha consegnato al difensore centrale un trofeo come tributo alla sua straordinaria carriera in Nazionale, che stasera si chiude con la presenza n.117. Un emozionante congedo davanti ai compagni, ai tanti campioni dell'Argentina che nel tunnel, Messi compreso, sono andati a salutarlo, ma soprattutto davanti ai tifosi dove poco meno di un anno fa si è laureato campione d'Europa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA