Calcio: Italiano, Ora pensiamo a risalire in classifica

FIRENZE, 04 FEB - "Purtroppo in campionato siamo in ritardo, ma se continueremo a esprimerci ai livelli delle ultime gare potremo recuperare punti e posizioni, nulla è compromesso". Così Vincenzo Italiano aspettando la partita di domani alle 18 al Franchi contro il Bologna. "Mercoledì in Coppa Italia abbiamo regalato una bella soddisfazione ai nostri tifosi ora dobbiamo concentrarci sulla classifica - ha proseguito il tecnico della Fiorentina parlando ai canali ufficiali del club - Il Bologna è una formazione in salute, servirà massima attenzione e partita dopo partita vedremo dove potremo arrivare". La gara di domani potrebbe vedere il debutto del neo acquisto Brekalo, anche se non dal 1'.

