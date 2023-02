Calcio: Juric, ci manca qualcosa per vincere certe partite

MILANO, 10 FEB - "La mia sensazione è che si prepari bene la partita, si faccia tutto bene sul campo, ma poi manchi qualcosa per vincere certe partite. Un classico delle squadre medio piccole". Così Ivan Juric subito dopo l'1-0 subito contro il Milan: "Perdendo giocatori importanti, più di questo non riusciamo a fare, come invece farebbero le squadre più forti. Il debutto di Gineitis? L'ho cambiato per ammonizione. Non mi ha deluso, ma poteva fare di meglio".

