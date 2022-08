TORINO, 31 AGO - Presentazione in grande stile per Leandro Paredes, appena sbarcato a Torino e subito all'Allianz Stadium per la sfida tra la Juventus e lo Spezia. Standing ovation per il centrocampista, presentato ai tifosi durante l'intervallo della partita: dopo 45 minuti, la formazione di Allegri è avanti per 1-0 grazie alla punizione vincente di Vlahovic al 9'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA