Calcio: Juve; De Sciglio escluse lesioni, solo affaticamento

TORINO, 27 APR - Allarme rientrato in casa Juventus per Mattia De Sciglio. Il difensore, dopo i problemi muscolari accusati a Reggio Emilia contro il Sassuolo, si è sottoposto ad esami strumentali e sono arrivate buone notizie. Gli accertamenti "hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un affaticamento a carico della coscia destra, le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno" fa sapere il club in una nota ufficiale. La squadra bianconera ha così cominciato la preparazione in vista della gara contro il Venezia fissata per domenica primo maggio alle 12.30 allo Stadium.

