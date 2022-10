TORINO, 13 OTT - Angel Di Maria è al J Medical, l'argentino si sottoporrà ad esami strumentali per valutare il problema muscolare alla coscia destra patito durante la trasferta di martedì di Champions ad Haifa. Il Fideo attende di conoscere i tempi di recupero anche in ottica Mondiale, con la kermesse in Qatar che comincerà tra poco più di un mese.

