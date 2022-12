Calcio: Juve festeggia Di Maria e Paredes, da record bianconero

TORINO, 19 DIC - E' festa argentina anche per la Juventus, che orgogliosamente sottolinea il record raggiunto grazie a Di Maria e Paredes. "Ora sono 27 i bianconeri campioni del mondo, nessun club nella storia del calcio ne conta di più" scrivono dalla Continassa dopo il successo del Fideo e del centrocampista. "Campioni del mondo" il messaggio social di Paredes; "Non hanno mai permesso che mi arrendessi. Erano sempre lì ad incitarmi fino alla morte. Voglio solo ringraziarle per essere sempre al mio fianco. Le amo con tutta l'anima. Campioni del mondo!" spiega Di Maria su Instagram, allegando diverse foto dei festeggiamenti sul prato del Lusail Stadium di Doha insieme alla moglie Jorgelina e alle due figlie. Proprio il Fideo ha raggiunto un altro record: "E' il primo giocatore della storia a segnare in una finale olimpica, in una finale continentale e in una finale mondiale" scrive la Juve sul proprio account Twitter. Il volto della sconfitta, invece, è quello di Adrien Rabiot: "Secondo posto dopo un grande Mondiale: bravo, Adrien" il messaggio di consolazione della società bianconera.

