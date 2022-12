Calcio: Juve;finita sosta, domani Allegri riprende allenamenti

TORINO, 05 DIC - Le vacanze sono terminate, la Juventus è pronta tornare al lavoro. Alla Continassa si cerca la normalità dopo la tempesta societaria con le dimissioni in blocco del cda nel pieno dell'inchiesta della Procura di Torino Massimiliano Allegri ritrova i giocatori liberi dai Mondiali in Qatar: l'appuntamento è domani nel primo pomeriggio per riprendere la preparazione dopo un paio di settimane di pausa. Il gruppo, però, sarà piuttosto ristretto considerando gli undici convocati per il Mondiale che torneranno a scaglioni, con Vlahovic e Kostic eliminati già nella fase a gironi e McKennie, Szczesny e Milik usciti agli ottavi di finale. Di conseguenza, l'allenatore avrà a disposizione soltanto una dozzina di pedine, ovvero gli italiani più Cuadrado e Soulé. Il primo appuntamento di dicembre sarà l'amichevole contro l'Arsenal, fissata per il 17 dicembre a Londra e già ufficializzata dal club bianconero.

