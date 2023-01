Calcio: Juve; Vlahovic "non abbiamo paura, ci rialzeremo"

TORINO, 21 GEN - Dusan Vlahovic lo assicura sui social: la Juventus si rialzerà nonostante i 15 punti di penalizzazione. "Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica. Non abbiamo paura di rimboccarci le maniche. Non abbiamo paura dei nostri avversari. Non dobbiamo avere paura di niente" si legge sul profilo Instagram dell'attaccante. Infine, l'avviso per tutte le avversarie: "Perché quando penseranno che siamo caduti, ci rialzeremo più forti di prima. Questi siamo noi, questa è la Juventus" conclude il serbo, ormai prossimo al rientro a totale disposizione di Massimiliano Allegri.

