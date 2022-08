Calcio: Juventus, visite mediche per Kostic

TORINO, 11 AGO - Visite mediche oggi per il nuovo acquisto della Juventus, Filip Kostić, al Medical center della Juventus, a Torino. La dirigenza bianconera, come noto, ha battuto la concorrenza del West Ham. Con l'Eintracht l'accordo è stato raggiunto sulla base di 15 milioni più di 3 di bonus, e per questo l'attaccante esterno serbo non era stato convocato per la finale di Supercoppa contro il Real Madrid. In questa giornata il tecnico, Massimiliano Allegri, festeggia al lavoro il suo 55/o compleanno.

