Calcio: l'amichevole Monza-Torino finisce 1-4

MONZA, 28 DIC - Il Torino espugna Monza e vince 1-4 il suo ultimo test amichevole che precede la ripartenza della serie A, dopo la lunga pausa per il Mondiale. Gara decisa dal doppio vantaggio maturato già nel primo tempo: al 25' incomprensione difensiva tra Di Gregorio e Marlon, che scarica dietro e deposita nella propria rete. Il raddoppio degli ospiti arriva al 37', con Radonic che serve in area Vojvoda, bravo a calciare un destro a giro sul secondo palo. A campi invertiti, ancora Marlon che incespica e lascia palla a Vlasic per lo 0-3 da dentro l'area. Un minuto dopo, il croato cala il poker: movimento a rientrare dalla sinistra e destro a giro sul secondo palo, da fuori area. Alla mezzora, Caprari su rigore accorcia sull'1-4.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA