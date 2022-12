TORINO, 06 DIC - Si riaprono i cancelli della Continassa, Massimiliano Allegri li ha varcati già in mattinata. Il tecnico della Juventus è arrivato nel quartier generale bianconero per cominciare a preparare il primo allenamento della squadra dopo un paio di settimane di vacanze, con i suoi ragazzi che torneranno al lavoro nel primo pomeriggio. L'allenatore è stato accolto da qualche tifoso, cui si è concesso per i selfie.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA