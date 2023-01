Calcio: la prima di Ranieri a Cagliari, voglio una vittoria

CAGLIARI, 13 GEN - "Dobbiamo partire con il piede giusto. Anche con un 1-0, come quella volta, proprio contro il Como, quando Riva segnò il suo ultimo gol". Così Claudio Ranieri, alla vigilia di Cagliari-Como, che segna il suo ritorno in Sardegna dopo 32 anni. "Faccio questo lavoro per le emozioni - ha detto in conferenza stampa - non sarà una giornata come le altre. Lo stadio pieno? Io da solo non ce la faccio: importanti giocatori, club e pubblico. Che deve aiutare: i giocatori devono poter rischiare sentendo l'affetto del pubblico. Bisogna lottare e crederci: l'impossibile non esiste". Attenzione però al Como, Ranieri snocciola statistiche su un avversario che in questi giorni ha studiato a distanza: "Non è un cliente facile - ha detto - nelle ultime otto gare ha perso solo con la Reggina. È la seconda squadra che crea più occasioni da gol, ha sviluppato 131 contropiedi: quando la perdiamo bisogna stare molto attenti". Ranieri calato subito nella B: "Sono già in partita, la categoria per me non conta". Prime impressioni: "Positive - ha continuato - tutti vogliono mettersi in mostra. È chiaro che assimilare tutto con un nuovo allenatore è difficile, ma voglio vedere in campo almeno due o tre cose su cui ho battuto molto in questi giorni".

