Calcio: Laporta "Mbappé vuole 50 milioni, troppi per il Barça"

ROMA, 18 MAG - Il Barcellona ha sondato il terreno per Kylian Mbappé, ma il francese "ha chiesto 40-50 milioni di euro a stagione", una cifra "che il nostro club non può permettersi", nemmeno di fronte ad un possibile arrivo a parametro zero dal Paris SG. "E magari nemmeno vince la Champions...". Lo ha detto il presidente della società blaugrana Joan Laporta, intervenuto a Catalunya Radio per parlare di mercato. Laporta non ha invece smentito le voci sempre più insistenti su un interessamento del Barça per Robert Lewandowski, l'attaccante polacco del Bayern Monaco che a Bundesliga terminata ha informato i suoi dirigenti di voler salutare la Baviera con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto. "Lascio lavorare i dirigenti, vogliamo essere più competitivi, ma non è facile vista la situazione economica. Stiamo lavorando per risanare i conti del club - ha detto il presidente - dopodiché potremo svolgere le operazioni. Spero di poter dire che in un anno risolveremo questi problemi, perché così potremmo affrontare tutte le operazioni sulle quali stiamo lavorando".

