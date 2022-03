Calcio:Laporta, ritorno Messi? Per ora nessun segnale da Leo

ROMA, 29 MAR - Il presidente del Barcellona Joan Laporta frena sul possibile ritorno di Leo Messi sempre più in crisi al Pasg: "Il Barcellona è casa di Leo, vorrei che fosse presente anche all'apertura del nuovo Camp Nou - le parole del presidente blaugrana a Rac1 - Il nostro rapporto è meno fluido, ora lui è a Parigi e avrei voluto che le cose andassero diversamente, non è stato facile per me ma non potevo mettere a rischio il club. Penso che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, mi sentivo peggio sotto l'aspetto personale che sportivo. Per ora non ho ricevuto alcun messaggio da Leo o dal suo entourage per un eventuale ritorno, ipotesi che al momento non stiamo valutando. Stiamo costruendo una squadra giovane, che sta ricominciando a funzionare. Messi è Messi, è il miglior giocatore della storia, però non pensiamo a un suo ritorno. Non vorremmo fare un passo indietro". Probabile invece l'arrivo di Franck Kessié dal Milan : "Abbiamo già chiuso due acquisti, potrebbe trattarsi di un difensore e un centrocampista. Haaland e Mbappé? Condizioni economiche che mai accetteremo. Prenderemo chi ha chiaro che vuole giocare con noi, chi ha voglia di venire qua. Al momento nessuno dei due me l'ha trasmesso".

