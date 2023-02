Calcio: Laurienté in gol, il Sassuolo ferma l'Atalanta

REGGIO EMILIA, 04 FEB - Dopo il Milan, il Sassuolo batte anche l'Atalanta e scopre di avere una classifica meno pericolante. Risultato finale 1-0 con il gol di Laurienté dopo 10 minuti della ripresa. Bergamaschi in 10 dal 30' del primo tempo per l'espulsione di Maehle dopo un contatto con Berardi. L'arbitro Marcenaro in un primo momento aveva estratto il giallo. Poi, richiamato dal Var, ha estratto il rosso. Nel finale espulso per proteste anche Muriel. Grave battuta d'arresto nella corsa verso la Champions per la squadra di mister Gasperini.

