ROMA, 13 DIC - La Lazio vince la prima delle due amichevoli in programma nel mini ritiro in Turchia: contro il Galatasaray, la squadra di Maurizio Sarri s'impone 2-1 in rimonta, dopo l'iniziale vantaggio dei turchi firmato Yilmaz, grazie alle reti di Felipe Anderson nel primo tempo e Luis Alberto a inizio ripresa.

