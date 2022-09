Calcio: Lazio; esami per Immobile, in dubbio con Spezia

ROMA, 26 SET - Incrociano le dita i tifosi della Lazio: oggi Ciro Immobile, che non è partito con la Nazionale impegnata stasera a Budapest in Nations League, è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali nella clinica Paideia. Il capitano biancoceleste, che sta smaltendo un edema al bicipite femorale sinistro, "ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano", riporta il sito della Lazio. Nei prossimi giorni il centravanti si sottoporrà a nuovi esami per quantificare i tempi di recupero, ma pare improbabile rivederlo in campo contro lo Spezia, nel match di domenica 2 ottobre.

