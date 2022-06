Calcio: Lazio; Marcos Antonio a Roma, visite mediche e firma

ROMA, 20 GIU - Marcos Antonio è arrivato a Roma per legarsi alla Lazio: il regista brasiliano, ex Shakhtar Donetsk, è atterrato stamattina a Fiumicino col volo delle 7.10 proveniente dal Brasile (dove era tornato dopo l'interruzione del campionato ucraino a causa della guerra). Sciarpa biancoceleste al collo e mascherina sopra il sorriso allegro, il classe 2000 è stato accolto da una delegazione del suo nuovo club e domani svolgerà le visite mediche alla clinica Paideia, per poi legarsi ai capitolini per i prossimi cinque anni. Sarà lui l'erede di Lucas Leiva in cabina di regia. Intanto un ospite prestigioso nel quartiere generale della Lazio: il numero della FIFA, Gianni Infantino, in viaggio privato a Roma dove ha incontrato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha fatto visita ieri sera, sempre in forma privata, al presidente biancoceleste Claudio Lotito, il quale gli ha fatto da guida nel centro sportivo di Formello. Presente all'incontro anche un altro dirigente di Serie A, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, braccio destro del patron viola Rocco Commisso.

