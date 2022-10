Calcio: Lazio; Romagnoli in dubbio per la Fiorentina, Casale ok

ROMA, 08 OTT - La sfida in casa della Fiorentina di lunedì sera si avvicina, e dopo la giornata di riposo concessa ieri da Maurizio Sarri ai suoi ragazzi dopo il pareggio europeo contro lo Sturm Graz, la Lazio ha ricominciato ad allenarsi a Formello. Il tecnico biancoceleste registra buone e cattive notizie dall'infermeria: Niccolò Casale è infatti tornato in gruppo con i compagni dopo un riscaldamento a parte, mentre Mario Gila e Alessio Romagnoli non sono al top e non si sono allenati. Lo spagnolo ha accusato una contrattura al flessore destro in Austria (lesioni da scongiurare), mentre il numero 13 è reduce da problemi intestinali. La loro convocazione per Firenze dipende dal lavoro di rifinitura. In avanti invece tutti disponibili, e Immobile in cerca del gol dopo quello annullato dalla Var contro lo Sturm. Il centravanti vuole sfruttare l'onda lunga del momento, positivo anche fuori dal campo: Immobile e' diventato azionista e partner del procuratore Alessandro Moggi e del consulente Emanuele Floridi, nel lancio di una 'cripto-borsa', Starcks, la 'cripto-borsa' per i tifosi. Con lui giocatori come Scamacca e Frattesi. La startup ha sviluppato una piattaforma per comprare StarToken, gettoni virtuali che serviranno ad acquistare Star Player Token (STP) associati al nome di un campione dello sport; a fine maggio ha chiuso un round da un milione di euro.

