ROMA, 30 OTT - "Giallo a Milinkovic? Non era nemmeno fallo, se dico quello che penso dell'arbitraggio, mi squalificano 6 mesi. Sto nel calcio da 50 anni e non ho mai visto ammonire un giocatore che gioca la palla". Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è fuori di sé ai microfoni di Dazn, commentando il ko della squadra contro la Salernitana. "Se c'è un fallo, il fallo è di Bronn, non di Sergej", prosegue Sarri.

