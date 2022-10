Calcio: Lazio-Udinese 0-0

ROMA, 16 OTT - Finisce 0-0 la sfida tra Lazio e la rivelazione Udinese. Un punto a testa che permette ad entrambe le formazioni di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi: sono cinque per i biancocelesti e addirittura nove per i friulani ma soprattutto di restare agganciate alla zona Champions in attesa dei risultati di Milan e Roma. Preoccupazione per l'infortunio muscolare di Immobile, sostituito alla mezz'ora del primo tempo.

