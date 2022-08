ROMA, 23 AGO - Raul Moro va a farsi le ossa in Serie B: il giovane attaccante della Lazio, classe 2002, giocherà nella Ternana in prestito dai biancocelesti fino a giugno 2023. Lo ha comunicato il club capitolino sul suo sito ufficiale. Nell'ultima stagione, lo spagnolo ha collezionato 11 presenze in Serie A.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA