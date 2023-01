Calcio: Lazio; ufficiale, preso Luca Pellegrini dalla Juve

ROMA, 31 GEN - Luca Pellegrini torna in Italia, alla Lazio: il terzino sinistro classe '99, cresciuto nella Roma, è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto (fissato a 15 milioni) dalla Juventus. Il contratto è stato depositato in Lega. Il ragazzo nella prima parte di stagione era stato mandato dai bianconeri (sempre in prestito) all'Eintracht Francoforte, dove non ha trovato molto spazio (9 presenze in Bundesliga, 4 in Champions e 1 in Coppa di Germania). Il club bianconero ha risolto in anticipo l'accordo con la società tedesca, e dopo si è giunti all'accordo con i biancocelesti. Pellegrini (il cui arrivo è previsto in serata) ha giocato anche nel Cagliari e nel Genoa, sempre in prestito dalla Juventus. Maurizio Sarri ottiene così il terzino sinistro tanto agognato.

