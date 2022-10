MILANO, 06 OTT - "Lezioni" e la foto che lo ritrae in ginocchio, occhi chiusi con volto rivolto al cielo: così Rafael Leao all'indomani della sconfitta contro il Chelsea torna sul 3-0 subito allo Stamford Bridge. Il Milan non ha tempo di soffermarsi sul pesante ko, tra due giorni a San Siro arriva la Juventus, big match di campionato in cui dovrebbe recuperare Theo Hernández, assente contro i Blues.

