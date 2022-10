Calcio: Lecce; Baroni 'affrontiamo la Roma con convinzione'

LECCE, 08 OTT - Se è vero che tutte le strade portano a Roma, i sostenitori del Lecce sembrano aver sposato in pieno il detto popolare. Domani sera nella suggestiva cornice dell'Olimpico saranno circa 4mila i tifosi salentini, a riempire il settore ospiti per sostenere gli uomini di Marco Baroni nella sfida alla Roma di Mourinho. "Contro la Roma è una partita meravigliosa che tutti vorrebbero giocare su un palcoscenico straordinario", dichiara il tecnico del Lecce, alla vigilia. "Ho letto che ci sarà un seguito incredibile dei nostri tifosi: dunque ci sono tutte le motivazioni possibili per fare bene. Esiste la difficoltà di giocare contro una squadra fortissima, che ha struttura e qualità, una squadra forse anche un po' ferita dopo la sconfitta col Betis. Dobbiamo assolutamente fare una bella figura, possiamo mettere in difficoltà la Roma solo con coraggio e determinazione. Non possiamo sbagliare nulla: non serve un atteggiamento rinunciatario, ma abbiamo la voglia di misurarci contro grandi campioni". Una gara suggestiva, insomma, che potrebbe registrare l'esordio assoluto in maglia giallorossa di Samuel Umtiti, il campione del mondo francese che, ad un mese dal suo arrivo, sembra ormai aver completato il periodo di rodaggio. Marco Baroni non anticipa nulla, ma sembra che la maglia dal 1' sia già pronta: "Sta bene, in questo momento ho più titolari, farò delle scelte. Per il tipo di partita e per quello che ha ora Umtiti quello dell'Olimpico potrebbe essere l'appuntamento giusto". Delle difficoltà della gara e della caratura dell'avversario l'allenatore leccese è consapevole: "La Roma è una squadra solida, ha una fisicità pazzesca, basta vedere le soluzioni da palla inattiva. Sarà un aspetto difficile in più, hanno struttura, centimetri, piede. Non dobbiamo temere questo e con grande umiltà cercheremo di metterli in difficoltà". "Ammetto - prosegue - che sarà una partita complicata. Loro hanno speso tanto col Betis e hanno il ritorno a Siviglia determinante, ma Mourinho vuole vincere anche se gioca a tombola. Se guardo la Roma però perdo di vista l'obiettivo della mia squadra, ora è necessario pensare a noi. Dobbiamo essere pronti ad attaccare la palla e mettergli in difficoltà".

