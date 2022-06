Calcio: Lecce; Baroni 'difendere quanto abbiamo conquistato'

LECCE, 24 GIU - "Siamo felici di poter iniziare questa nuova avventura davanti ai nostri tifosi. Ci siamo congedati da loro la sera della gara con il Pordenone e tra non molto li ritroveremo nel nostro 'Via del Mare' per la prima gara di campionato con l'Inter. Ogni gara che ci riserverà questo torneo sarà estremamente impegnativa, ma è nostra intenzione dare il massimo per difendere quello che ci siamo guadagnati sul campo". A parlare è il tecnico del Lecce Marco Baroni, a margine della presentazione del calendario di serie A per la stagione 2022-2023. "Guardando il calendario - conclude il tecnico - la prima e l'ultima giornata verranno disputate a casa nostra, dove i nostri tifosi sono sempre numerosi e rappresentano una spinta in più". Anche il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha espresso il suo pensiero sull'avvio, non certo agevole, dei giallorossi: "Abbiamo concluso il trionfale campionato dello scorso anno davanti al nostro splendido pubblico; ora il calendario ci ha dato la possibilità di iniziare questa nuova annata, sempre tra le mura amiche, affrontando i vice campioni d'Italia dell'Inter. Ci aspetterà un compito arduo, come del resto sarà arduo tutto il campionato. Lo scorso anno abbiamo compiuto un'impresa, ora siamo chiamati a fare un miracolo".

