ROMA, 21 GEN - Importante vittoria del Verona che nel match che inaugura la 19ma giornata in serie A batte 2-0 in casa il Lecce e sale a 12 punti, anche se resta terz'ultimo in classifica. Autori delle reti Depaoli nel primo tempo e Lazovic nella ripresa. Il Lecce chiude il girone d'andata a 20 punti.

