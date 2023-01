Calcio: Lecce; dalla Fiorentina arriva Maleh

LECCE, 02 GEN - Primo acquisto per il Lecce del tecnico Marco Baroni in apertura della sessione di calciomercato. Il 'colpo' del responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino è l'italo-marocchino Youssef Maleh, centrocampista classe 1998, di proprietà della Fiorentina. Il calciatore è appena giunto in città e nel pomeriggio si sottoporrà alle visite mediche, per poi mettersi a disposizione del tecnico giallorosso. Maleh giunge in Salento con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto del Lecce in caso di salvezza.

