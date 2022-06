Calcio: Lega A; lunedì 20 assemblea per diritti tv area Mena

ROMA, 17 GIU - La Lega serie A ha convocato l'assemblea in via d'urgenza per lunedì prossimo, 20 giugno, alle 17 in videoconferenza per affrontare, in particolare, il tema delle trattative per la vendita dei diritti audiovisivi nell'area Mena (Medio Oriente e NordAfrica). Nell'ultima assemblea, il 13 giugno scorso, era stato deciso di rinviare il punto che era all'ordine del giorno "stante la discussione sugli emendamenti alla Legge Melandri in programma in settimana". La riunione, che si terrà in videoconferenza, precede di un giorno l'udienza davanti al Tar del Lazio sul ricorso presentato dalla Figc contro la decisione del Collegio di garanzia dello sport sulla questione dell'indice di liquidità, oggetto dello scontro con la Lega di Serie A.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA