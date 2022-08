Calcio: Lega B rinnova accordo per il passaporto ematico

ROMA, 22 AGO - La Lega di Serie B, nella figura del Presidente Mauro Balata, e la Fondazione "Fioravante Polito", con il suo Presidente Davide Polito, hanno rinnovato l'accordo per il passaporto ematico anche per la stagione 2022-2023. Il passaporto ematico è intitolato alla memoria dei calciatori Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini e Carmelo Imbriani, scomparsi prematuramente a causa di malattie all'apparato cardiocircolatorio. "Il futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi passa anche dagli esami clinici previsti dal protocollo al fine di ridurre al minimo eventuali complicazioni che potrebbero sopraggiungere durante la pratica sportiva - ha dichiarato il presidente Balata - Siamo impegnati attivamente su questo fronte per sostenere fermamente l'azione nobile che Davide sta portando avanti in sede legislativa. Insieme vogliamo garantire ai nostri atleti un'attività sicura, comprovata dall'opportuna documentazione medica".

