Calcio: Lega di B, urgente una riforma a 360 gradi

ROMA, 19 DIC - Si è riunito questa mattina il Comitato esecutivo della Lega Serie B che ha ribadito l'importanza e l'urgenza per una riforma a 360 gradi del sistema calcistico italiano. Una necessità, condivisa anche dalla Lega Serie A, che inneschi fin da subito un processo che generi maggiore efficienza e garantisca sostenibilità. Lo stesso Comitato esecutivo ha ribadito il pieno mandato al presidente Balata per la discussione di oggi in Consiglio federale, all'interno del punto all'Ordine del giorno voluto dalla Lega Serie B partendo dalla proposta votata all'unanimità dall'Assemblea.

