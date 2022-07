Calcio: Lega Pro; Consiglio direttivo il 4 agosto

ROMA, 29 LUG - Il Consiglio direttivo di Lega Pro svoltosi a Firenze ha preso atto delle determinazioni emerse ieri durante il Consiglio Federale in relazione agli eventuali ripescaggi per il Campionato Serie C 2022-2023 che verranno definiti successivamente alla sentenza del TAR sui ricorsi di Campobasso e Teramo. Ha quindi convocato una nuova riunione del Consiglio stesso per giovedì 4 agosto - si legge in una nota - al fine di definire i gironi del prossimo campionato di Serie C. Il Consiglio ha inoltre deliberato all'unanimità la sostituzione del consigliere decaduto Fabio Massimo Conti, attraverso la surroga per cooptazione di Robert Lewis - Presidente del Cesena Calcio - a consigliere del direttivo per il valore della persona e per la mission della società, in linea con la volontà della Serie C di puntare sulla crescita dei vivai. Il Cesena Calcio, è stato ricordato, ha un settore giovanile di eccellenza, che ha portato la Primavera, l'Under17 e l'Under15 a trionfare nei rispettivi campionati nazionali. "Si tratta del primo ingresso di una proprietà straniera nel Consiglio direttivo - ha sottolineato Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro - che segna l'apertura alla cultura imprenditoriale americana che porterà ad un confronto con un mondo dinamico e innovativo. Sarà un arricchimento per tutto il calcio italiano e segnerà un lavoro di qualità ancora superiore per la Lega Pro". Durante la prossima Assemblea di Lega Pro le società dovranno poi esprimere il loro voto in relazione al consigliere subentrante.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA