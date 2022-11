Calcio: Lega Pro; Ghirelli, priorità alla riforma

ROMA, 17 NOV - Si è riunito a Firenze il Consiglio Direttivo della Lega Pro che ha deciso di riavviare il progetto di finanziamento per il comune de L'Aquila, colpito nl 2009 dal terremoto, della struttura sportiva di Paganica. La Lega Pro ha confermato che finanzierà per stato di avanzamento dei lavori. Prosegue l'azione di riforma del calcio italiano. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha confermato: "Priorità alla riforma, il calcio italiano non può aspettare. Noi abbiamo avanzato una proposta responsabile ed equilibrata. Spingeremo perché si faccia la riforma. Ha ragione il presidente Balata che dice di non avere trenta milioni per la Serie C, infatti ne servono molti di più. La Serie C per far la riforma rinuncia ad una promozione? Solo se ottiene la stabilità economica. Ancor di più di fronte all'inedia e agli egoismi che si manifestano". C'e' grande interesse - sottolinea una nota - in Italia, in Europa e nel mondo sulla proposta di nuovo format del campionato che serve per attrarre giovani ed avere la sostenibilità economica dei club. Il Consiglio ha confermato che, visto che il tempo non è una variabile indipendente, è aperta la "fase di ascolto", in particolare con i presidenti dei club e, contemporaneamente, è iniziato lo studio di dati economici relativi al progetto che porterà entro breve a produrre un documento scientifico. "Solo una grande associazione è capace di innovare quando è necessario. Siamo di fronte a ciò che serve al calcio italiano, non solo alla Serie C" ha detto il presidente Ghirelli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA