ROMA, 28 AGO - Il Paris Saint Germain- prossimo avversario della Juventus in Champions League - non va oltre l'1-1 in casa contro il Monaco. Ospiti in vantaggio al 20' con Volland, ma un calcio di rigore conquistato e battuto da Neymar al 25' della ripresa ha permesso ai campioni di Francia in carica di evitare la sconfitta.

