Calcio: Maignan ko, Tatarusanu in lista Champions Milan

MILANO, 24 SET - Ciprian Tatarusanu è stato inserito nella lista Champions del Milan dopo l'infortunio rimediato da Mike Maignan. Il portiere francese potrebbe rimanere fermo ai box per un mese, per una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro. Il club rossonero è quindi corso ai ripari. Oltre che in campionato contro Empoli e Juventus, Tatarusanu difenderà la porta del Milan anche in Champions League nel doppio confronto con il Chelsea. "Ce la mettiamo tutta finché non cadiamo, ma assicurati di non intralciare la strada", è il messaggio pubblicato sui social da Maignan all'indomani dell'esito della lesione al mediale.

