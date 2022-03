Calcio:Manchester United punta su Ten Hag per tornare grande

LONDRA, 23 MAR - L'allenatore dell'Ajax, Erik Ten Hag, è il favorito per la panchina del Manchester United. Dopo il licenziamento, lo scorso novembre, di Ole Gunnar Solskjaer, e l'arrivo fino al termine della stagione di Ralf Rangnick, in estate i 'Red Devils' avranno una nuova guida tecnica. Sono numerosi i nomi dei candidati, tra i quali anche l'attuale tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Ma, dopo i rumor degli ultimi giorni, secondo cui emissari del club di Manchester si sarebbero incontrati già diverse volte con il tecnico olandese, la stampa britannica non sembra avere più dubbi su chi sarà il prossimo tecnico dello United. Qualora saltasse in extremis l'accordo con Ten Hag, lo United è pronto a virare sul tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui; più difficile appare l'arrivo di Luis Enrique, molto stimato dalle parti dell'Old Trafford ma riluttante a lasciare la Nazionale spagnola a pochi mesi dalla Coppa del mondo in Qatar. Scartata, infine, l'ipotesi Thomas Tuchel: nonostante le attuali incertezze che avvolgono il Chelsea, il tecnico tedesco non è intenzionato a lasciare la guida dei 'Blues', dando per scontata la sua conferma da parte della nuova proprietà.

