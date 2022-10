Calcio: Mancini, Mondiali mancati? Bisogna saper ripartire

ROMA, 21 OTT - "La mancata qualificazione per i Mondiali? Abbiamo sbagliato qualcosa, a volte serve anche un po' di sorte, magari l'avevamo avuta all'Europeo. Però, bisogna accettare le sconfitte e saper ripartire: lo sport è questo. Abbiamo dominato il girone di qualificazione, contro la Svizzera abbiamo giocato bene a Basilea, c'è stata qualche difficoltà in più al ritorno e poi c'è stato un rigore all'89'". Così il ct degli azzurri, Roberto Mancini, intervenuto su Rai 2 in Atuttocalcio. "L'assenza di numeri 10? Ce ne sono pochissimi, forse ne avevamo avuti troppi prima - aggiunge - se mancano i Totti e i Baggio è dura. Negli ultimi tempi come loro ne sono venuti fuori pochi. Prima, invece, di attaccanti ce n'erano tanti. La questione degli spazi da riservare alla Nazionale va discussa, bisognerà trovare una soluzione per individuare qualche data in più. Su Moise Kean, che questa sera ha spianato alla Juventus la strada verso la vittoria sull'Empoli, Mancini aggiunge: "Può giocare come esterno e come centrale, spero possa migliorare come tanti altri. Le porte sono aperte per tutti".

