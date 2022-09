Calcio: Mancini 'saranno mesi duri, ritroviamo entusiasmo'

ROMA, 19 SET - ''In queste ultime due partite di Nations League sarà importante il risultato, dobbiamo provare a vincere entrambe le partite per cercare di arrivare primi nel nostro girone''. Così Roberto Mancini dal ritiro di Coverciano dove sta preparando le gare contro l'Inghilterra venerdì a Milano e il 26 settembre a Budapest con l'Ungheria. ''Dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti e soprattutto ritrovare l'entusiasmo e tornare a divertirci anche se non stiamo in un momento felicissimo - ha aggiunto il ct - I giocatori hanno almeno i loro club ma per noi, come ho detto anche tempo fa, saranno durissima fino a dicembre. la spinta deve darcela il ricordo dell'Europeo e ripartire da lì per ricostruire un gruppo che sappia ripetere altri 4 anni straordinari''.

