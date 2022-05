Calcio:Mihajlovic "contento per oggi,tanti giovani in campo"

GENOVA, 21 MAG - Aveva chiesto di riscattare l'ultima sconfitta Sinisa Mihajlovic e i suoi giocatori lo hanno preso in parola vincendo a Genova contro il Genoa. Una vittoria importante soprattutto perché conquistata schierando in totale ben sette giocatori "della generazione z" come ha sottolineato lo stesso tecnico serbo. "Sono contento perché non è stato facile - le parole di Mihajlovic - oggi abbiamo schierato sette giocatori della generazione z, nati dopo il 2000 e non si è vista tutta questa differenza. Quest'anno è mancato poco per arrivare a fare quello che volevamo fare. Se avessimo conquistato tre vittorie avremmo fatto il record di punti e saremmo finiti nella parte sinistra ma per colpa nostra non ci siamo riusciti. Oggi però, ripeto, non era facile perché il Genoa voleva vincere davanti a questo meraviglioso pubblico e vorrei ringraziare anche i nostri tifosi che sono venuti a sostenerci nonostante in palio non ci fosse più nulla". Ma il tecnico del Bologna è rimasto molto colpito dai tifosi di casa che nonostante la retrocessione hanno cantato per tutta la gara e oltre. " Complimenti ai tifosi del Genoa - ha sottolineato - non è roba che si vede tutti i giorni. Anche se sono un po' sampdoriano sono stati meravigliosi e hanno cantato per 95'. Mi dispiace che scendano in serie B, spero risalgano il prima possibile". Per il Bologna il futuro è comunque roseo anche se Mihajlovic non sa ancora se proseguirà. "Io lavoro come se dovessi rimanere altri dieci anni ma anche come se dovessi andare via domani -ha aggiunto - Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto in questa stagione? Conta quello che c'è nel bicchiere, si può fare sempre meglio ma anche peggio. Il Bologna ha un futuro davanti con tanti ragazzi giovani che cerchiamo di far giocare , è positivo quando li puoi schierare ma se cadono in una buca ci vuole più tempo per farli uscire. Alla fine però il gioco vale la candela".

