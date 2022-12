MILANO, 09 DIC - Il Milan sarà a Dubai dall'11 al 20 dicembre per "dieci giorni di preparazione sul campo in vista dei prossimi impegni ufficiali", come si legge nella nota del club rossonero. Il Milan parteciperà a un torneo, che prevede per ogni gara anche una speciale sessione di calci di rigore, che li vedrà affrontare il 13 dicembre l'Arsenal, attuale capolista della Premier League, e il 16 dicembre il Liverpool.

