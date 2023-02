Calcio, Milan: Ibra in campo con il figlio a Milanello

MILANO, 15 FEB - Zlatan Ibrahimovic in campo a Milanello insieme al figlio Maximilian nell'Under 18. Questo è ciò che è accaduto nella seduta d'allenamento odierna, come riporta SkySport24: all'indomani del successo per 1-0 sul Tottenham, nella sfida d'andata andata degli ottavi di finale di Champions League, l'attaccante svedese ha affiancato il figlio classe 2006 nella partitella fra la prima squadra e la formazione giovanile rossonera. In programma oggi, infatti, un allenamento di scarico per chi ha giocato ieri in coppa, esercizi e partita con l'Under 18 per gli altri.

