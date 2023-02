Calcio: Milan, Ibrahimovic è tornato ad allenarsi

MILANO, 03 FEB - Zlatan Ibrahimovic ritorna ad allenarsi a Milanello. L'attaccante svedese nella mattinata di oggi ha svolto una parte del lavoro con il gruppo per la prima dopo l'intervento all'intervento al ginocchio affrontato all'indomani della vittoria scudetto di fine maggio. Un primo step importante, in vista di un recupero completo, per il quale non ci sono ancora tempi certi. Il ritorno sul campo di Zlatan Ibrahimovic segue di poche ore la sua esclusione dalla lista Champions presentata dalla società.

